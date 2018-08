IS-Terroristen-Duo besaß 47 Tarnidentitäten

Tazi wurde in U-Haft genommen, El Hanafi kam wieder auf freien Fuß. Am 12. Dezember 2016 wurde Tazi vom Amtsgericht Düsseldorf wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt, die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Wenig später wurde er an Portugal ausgeliefert - die Behörden in Lissabon ermitteln nun wegen Terrorverdachts. Seitdem sitzt Tazi in Portugal in Haft. El Hanafi machte sich offenbar kurz nach seiner Entlassung an die Anschlagsplanung und nahm Kontakt zu IS-Unterstützern in Europa auf. Doch sein blutiger Plan misslingt - letztendlich wegen eines V-Mannes, der bei den Islamisten eingeschleust wurde. Seitdem sitzt er in Paris im Hochsicherheitstrakt und wartet auf seinen Prozess.