Jetzt kann alles ganz schnell gehen

Kommen soll Haland, der doch „nur“ einen mittleren einstelligen Millionenbetrag kosten dürfte, aber wohl erst im Winter. In Norwegen kann der Hüne aktuell fix in der Meisterschaft aufzeigen, womöglich auch in der Gruppenphase der Europa League. In Salzburg indes kann Liefering für das Toptalent keine Option mehr sein. Und „oben“ wäre der Kampf um die Mittelstürmer-Position mit Dabbur, Prevljak auf die Schnelle riesig. Realistisch daher: Die 1,91-Meter-„Kante“ übersiedelt erst im Jänner. Dann, wenn einer der gerade genannten Torjäger vielleicht gar nicht mehr das Salzburg-Trikot trägt.