Alles was Ihr Baby in den ersten Wochen braucht

Bodies, Söckchen, Pullover, Hosen, Jacke und Mütze stellen die Basis dar. Beim Thema Kleidung kommt es weniger auf das Design als auf das Material drauf an. Diese Bodies bestehen zu 100% aus reiner Baumwolle und sind überdies noch atmungsaktiv. Das Material leiert auch nach mehrmaligem Waschen nicht aus und behält die leuchtenden Farben bei. Das 5-teilige Set gibt es in unterschiedlichen Farben, wobei in jedem Set etwas für Jungen und Mädchen dabei ist. Ideal für den Start!



Erhältlich in unterschiedlichen Farben:

5er Set für Mädchen:

1 x rosa mit Giraffe, 1 x rosa mit Eichhörnchen, 1 x weiß mit Dino, 1 x ecru/rot mit Pferdchen,

1 x gelb mit Katze