Schiri-Irrtümer bringen unsere Klubs in Bedrängnis

Bei Rapid wird man wohl die Ereignisse der 82. Minute noch nachweinen (im Video oben nach 1:35 Minuten): Es war die kurioseste Szene des Spieles Slovan Bratislava gegen SK Rapid, Deni Alar wurde im Strafraum gefoult, trat selbst zum Elfer an und scheiterte an Goalie Greif. Allerdings kam der Ball nach der Abwehr vom Slovan-Torhüter über eine Flanke wieder zu Alar zurück und der köpfelte ihn hinter die Torlinie, das war in den Wiederholungen klar zu sehen. Auch beim Lattenschuss von Knasmüllner war Rapid im Pech.