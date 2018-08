7 Tipps, wie Sie Ihr Heim zur Wellness-Oase machen

Bei diesem traumhaften Wetter sucht jeder den perfekten Platz für Erholung. Geheimtipps sind besonders in Großstädten rar. Und so platzen die Schwimmbäder oder andere Outdoor-Freizeitmöglichkeiten, wie Zoos oder City Beaches aus allen Nähten. Der Weg dahin - gelinde formuliert, unangenehm. Entweder quält man sich in den heißen, muffigen Öffis oder durch den schleichenden Verkehr. Und bei den Menschenmaßen, auf die man am Ziel angekommen trifft, überkommt einem das Gefühl in einer Sardinenbüchse gefangen zu sein.



Gibt’s hier denn was gratis? Ja, ungewollten Körperkontakt und Dolby Surround Sound in Presslufthammer-Laustärke - kurzgesagt Stress pur. Den Rest - also das angebliche Entspannungsparadies, lässt sich dieses selbstverständlich ordentlich entlohnen. Um einige Scheinchen erleichtert, ausgelaugt, aber froh endlich am Heimweg zu sein, beschreibt jeder den Ausflug in die Hölle ganz typisch mit „Schön war’s. War eine gute Idee.“



Sparen Sie sich Geld und Energie! Und zwar indem Sie Ihr Zuhause in ein Wellness-Spa verwandeln! Wir haben die besten Gadgets für Sie zusammengestellt.