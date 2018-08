Verstörendes Video zeigt Killer nach Amoklauf

Es ist ein verstörendes Video, das den mutmaßlichen Parkland-Attentäter kurz nach seiner Festnahme im Februar zeigt. Wenige Stunden nach dem Massaker an einer Highschool in Florida, bei dem 17 Schüler getötet wurden, berichtet der 19-jährige Nikolas Cruz einem Ermittler von Stimmen in seinem Kopf.