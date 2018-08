17. Tropennacht in Folge in der Wiener City

Jetzt ist es amtlich: In Wien wurde in der Nacht auf Donnerstag die mittlerweile 17. Tropennacht in Folge gemessen. Die Temperaturen sanken in der Innenstadt nicht unter 23,8 Grad, ein Rekord aus dem Sommer 1994 wurde hiermit eingestellt. Insgesamt wurden an 22 Messstationen in Österreich Tropennächte registriert. Die anhaltende Hitze und Trockenheit führte mittlerweile auch zu einem Grillverbot an allen öffentlichen Grillplätzen in Wien.