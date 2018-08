Pilotenstreik: Ryanair streicht 400 Flüge

Mitten in der Ferienzeit kommt es am Freitag in mehreren europäischen Staaten - darunter auch Deutschland - zu einem Streik von Piloten bei der Billigfluglinie Ryanair. Beim Laudamotion-Mutterkonzern sei kein konstruktiver Wille zu einer Einigung erkennbar, begründete Martin Locher, Präsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwoch den Schritt. Die irische Airline sieht sich wegen der Arbeitsniederlegung gezwungen, rund 400 Flüge in ganz Europa zu streichen.