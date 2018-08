Fachkräftemangel belastet Tourismusbetriebe

Ein Problem sei auch das Kontingent für ausländische Arbeitskräfte. „Dieser Pool ist viel zu klein. Es fehlt an Fachkräften in allen Bereichen“, sagt der Südkärntner Tourismusmanager Daniel Orasche. Er sieht es als Aufgabe der Touristiker, Jobs für Köche, Servicekräfte und Zimmermädchen wieder attraktiver zu machen. Hotelier Klaus Richler: „Das Ziel muss eine Aufwertung der gesamten Ausbildung in der Gastronomie sein.“