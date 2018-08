Im Skigebiet Gosau wächst immer mehr die Ungeduld

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nun muss sich nur noch die Salzburger Seite entscheiden, was sie tun will“, ist auch Alfred Bruckschlögl, Geschäftsführer der OÖ-Seilbahnholding, ungeduldig geworden. In Gosau wurden in den letzten zehn Jahren rund 45 Millionen Euro in die Ski-Infrastruktur investiert. Einen Großteil stemmte das Land Oberösterreich, das 78 Prozent der Gosauer Bergbahnen besitzt.