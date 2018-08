Weißer Hai schnappt bei Expedition nach Forscher

„Ich sah den Hai erst in letzter Sekunde“

„Das Wasser war sehr trüb. Ich sah den Hai erst in letzter Sekunde“, so Skomal gegenüber der lokalen „Cape Cod Times“. Als er dann aus dem Wasser kam, war er hingegen schwer zu übersehen: „Ich blickte direkt in sein Maul“, sagte der Biologe.