20 Asylwerber liefern sich wilde Revierkämpfe

Der afghanischer Aslywerber (21) aus Ternberg wurde am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf einem Spielplatz in Steyr von mehreren ihm unbekannten Landsleuten aufgefordert, das Gelände sofort zu verlassen. Der 21-Jährige holte einen 19-jährigen Freund, der wiederum drei weitere Afghanen zur Unterstützung „rekrutierte“. Das Quintett ging daraufhin mit Fäusten auf die etwa 15-köpfige afghanische Gruppe am Spielplatz los.