„Elfenbeauftragte“ soll Autobahn-Unfälle stoppen

Die Angelegenheit, welche die „Hannoversche Allgemeine“ am Samstag enthüllt hat, hat einen durchaus ernstzunehmenden Hintergrund. Auf einer Strecke auf der Autobahn A2 zwischen Braunschweig und Lehrte haben sich in den letzten Monaten auf mysteriöse Art und Weise die Unfälle gehäuft, ein ungewöhnlich hoher Teil davon war tödlich. Der Trend zeigte sich schon 2017, als von 2815 Unfällen in der Region mehr als 2000 auf die A2 entfielen.