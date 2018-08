Schwangere Paragleiterin (42) aus See gerettet

Was für ein Happy End nach einem schlimmen Unglück! Mit ihrem Gleitschirm stürzte eine Chinesin in den Hallstätter See und drohte zu ertrinken. Mitglieder der Wasserrettung sahen das und retteten die Bewusstlose vorm Ertrinken. Was sie später erfuhren: Sie hatten zwei Leben gerettet, denn das Opfer war schwanger.