NASA schickt Astronauten mit US-Kapseln ins All

Schon im kommenden Jahr will die US-Raumfahrtbehörde NASA ihre Astronauten wieder mit amerikanischen Raumkapseln ins All bringen. Sie hat am Freitag für April erste bemannte Testflüge in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtunternehmen SpaceX angekündigt. Mitte 2019 will sie solche Flüge auch zusammen mit Boeing testen.