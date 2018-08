Istomin & Klizan stehen im großen Kitzbühel-Finale

Die Würfel sind gefallen - das große Finale bei den Generali Open 2018 in Kitzbühel bestreiten Denis Istomin und Martin Klizan! Letzterer, der 29-jährige Bezwinger von Dominic Thiem, setzte sich in 1:41 Stunden gegen den Spanier Jaume Munar 7:6(3), 6:3 durch. Etwas mehr Mühe als der Slowake hatte bereits zuvor der Usbeke Istomin gehabt, er benötigte für den 7:5-6:7(4)-6:4-Sieg gegen den Chilenen Nicolas Jarry ganze 2:36 Stunden. Das Final-Duell der beiden Qualifikanten (!) steigt am Samstag ab 14 Uhr.