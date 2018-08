Die Jungen Zillertaler stürmen die Charts

Harte Arbeit ist den JUZIs nicht fremd. Rund 200 Termine sind pro Jahr zu absolvieren. Liveshows, Fernsehauftritte, Interviews, Open-Air-Veranstaltungen, Fanwanderungen etc. „Wichtig war, dass wir uns niemals in ein Korsett pressen ließen. Manche Manager meinten, die Band müsse viel größer werden, aber wir drei gingen in dieselbe Schule, kennen uns in- und auswendig und musizieren seit fast 25 Jahren zusammen. Wir schlafen fast 200 Tage im Jahr in fremden Band und da muss das Verhältnis untereinander einfach passen. Auch wenn nicht immer alle Veranstalter verstehen wollen, dass wir nach Auftritten gerne ein Einzelzimmer hätten, um die nötige Privatsphäre zu bekommen. Im Prinzip sind wir heute so, wie es früher die Flippers waren - ein fixes Trio. Bei wirklich großen Events haben wir schon mal einen Schlagzeuger oder Zusatzmusiker dabei, aber die Jungen Zillertaler als solches sind ja auch eine Marke.“