Englands Verband testet Gelbe Karten für Trainer

In England müssen unbeherrschte Fußballtrainer in der kommenden Saison mit Gelben und Roten Karten rechnen. Allerdings läuft die Testphase 2018/19 nur im FA Cup und im Liga-Cup. Das teilte der nationale Verband FA am Dienstag mit. Das Pilotprojekt betrifft nicht die Spiele der Premier League - in der Eliteliga werden die Trainer durch die Schiedsrichter bei Fehlverhalten weiterhin verbal ermahnt bzw. verwarnt.