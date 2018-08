Heißer Sommertipp: Badeplätze für Hund und Mensch

Almsee in Grünau: Am frei zugänglichen Seeufer sind Hunde erlaubt.

Attersee:Am öffentlichen Badeplatz in Steinbach am Attersee; sonst rund um den See auf freien Flächen (außer in Strandbädern).

Gleinkersee:Von Juni bis August Hundebadeverbot, außer im Zufluss des Sees. Dort sind sie erlaubt.

Hallstätter See:Zwischen Obertraun und Hallstatt gibt es den Hundebadeplatz Landbettler.

An denLangbathseenund amOffenseesind Hunde auf den öffentlichen Badeplätzen verboten, sonst erlaubt.