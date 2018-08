Polizei hob in Völkermarkt „Nazi-Lager“ aus

Ein anonymer Hinweis führte Polizisten im Kärntner Bezirk Völkermarkt am Montag zu einem Pensionisten, der in seinem Keller nicht nur eine große Menge an verbotenen Devotionalien aus der NS-Zeit wie Fahnen, Armbinden, Dolche, Messer und Abzeichen lagerte, sondern dort sogar zwei Gewehre und eine FLAK-Granate sowie weitere Waffen aufbewahrte.