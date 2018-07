Boot trennt Deutschem Arm ab, Freund verliert Bein

Blutiger Tauchunfall auf Mallorca: Ein Motorboot hat am vergangenen Freitag zwei Taucher aus Deutschland, 20 und 26 Jahre alt, in der Nähe des beliebten Strands von Es Trenc im Süden der Urlauberinsel schwer verletzt. Dem 26-Jährigen wurde der Arm an der Schulter komplett abgerissen, seinem jüngeren Freund musste im Spital das Bein amputiert werden. Die Männer hatte ihre Position an der Wasseroberfläche nicht markiert.