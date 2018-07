Judas Priest: Heavy Metal in Reinkultur

Anker für Tradition

Ansonsten setzen auch Accept komplett auf Retrospektive. „Metal Heart“, „Up To The Limit“, „Balls To The Wall“ oder „I’m A Rebel“ sind Songs, bei denen viele Besucher wahlweise ihre Unschuld verloren, ihre ersten Biere getrunken, eigene Kinder gezeugt oder die hinterhältigen Tücken der Pubertät ausgeblendet haben. Auch Accept sparen nicht an exaltiertem Gepose und klischeebeladenem Stage-Acting. Etwa wenn Peter Baltes am Beginn von „Teutonic Terror“ breitbeinig zum Basssolo ansetzt, die Saitenfraktion in trauter Einigkeit und choreografisch einwandfrei an der Bühnenfront wippt oder sich Tornillo in den selten Gesangspausen zum Bühnenrand begibt, um sich von den Roadies ein Bier kredenzen zu lassen. Gerade in Zeiten kurzlebiger Trends und enervierender Pseudo-Coolness zeigt sich ein derart geschickt zusammengestelltes Metal-Package als angenehmer Anker traditioneller Güte. Kill it with fire!