Kunstkrimi gelöst: Putzfrau als Diebin entlarvt

Aufgeflogen ist der freche Kunstdiebstahl, da die beiden Gemälde im Wert von rund 200.000 Euro in einem Antiquariat in der Wiener Innenstadt aufgetaucht waren. Dabei dürfte die am Kunstmarkt völlig unerfahrene Putzfrau mittleren Alters die beiden Werke gleichsam zu einem Spottpreis verscherbelt haben.