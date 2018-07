Stiwa will nächstes Jahr 2000er-Marke knacken

Pendler aus St. Pölten und Amstetten

Bei der Suche nach neuen Mitarbeitern setzt die Stiwa in Attnang-Puchheim auf seine Nähe zum Bahnhof. „In zwei Stunden ist man von hier aus in München, in zwei Stunden in Wien, Seen sind nicht weit und auch Skigebiete. Attnang ist das Zentrum der Welt“, so Peter Sticht. Sogar aus St. Pölten und Amstetten wird zur Stiwa in die Arbeit gependelt, erzählen die Chefs.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung