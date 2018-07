Drogenkartell setzt Kopfgeld auf Polizeihund aus

„Sombra“ wurde schon als Welpe zum Drogenspürhund ausgebildet. Sie war in der Drogenhochburg Uraba sowie den Hafenstädten Barranquilla und Santa Marta im Einsatz. Bei der jüngsten Militärparade am Unabhängigkeitstag wurde sie für ihren Kampf gegen die Drogen sogar mit einer Medaille geehrt, wie die Zeitung „El Tiempo“ am Donnerstag berichtete.