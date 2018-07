Trump droht der Türkei wegen Pastor mit Sanktionen

Das stark angespannte Verhältnis zwischen den USA und der Türkei dürfte sich wegen des US-Pastors Andrew Craig Brunson weiter verschlechtern: Nach fast zwei Jahren in Untersuchungshaft ist der 50-Jährige im westtürkischen Izmir nun unter Hausarrest gestellt. Der Vorwurf: Terror- und Spionageverdacht. Die USA verlangen, dass Brunson „umgehend“ in seine Heimat zurückkehren darf, die Türkei will der Forderung nicht nachkommen - trotz von US-Präsident Donald Trump angekündigten „umfassenden Sanktionen“. Brunson drohen 35 Jahre Haft.