„3D-Druck-Hype empfand ich störend und bremsend“

Erst am Anfang

In der Automatisierung, in der Auto- und Luftfahrtbranche und im Sportbereich ist Bernstein gefragt. „Wie groß das Ganze wird, steht in den Sternen“, sagt Schmied. Der Teppich im Eingangsbereich, der Sternenbilder zeigt, unterstreicht seine Worte. „Das Firmament hat keine Grenzen“, sinniert er. So wie der 3D-Druck? Der Hype um die Innovation ist abgeflacht. „Den Hype empfand ich als störend und bremsend. Er hat der Glaubwürdigkeit der 3D-Dienstleister geschadet, weil vieles gezeigt wurde, das so gar nicht möglich ist“, sagt Schmied, „wir stehen ja erst am Anfang der Technologie“.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung