Zehn Jahre Haft für Sex-Spiele mit Tochter (13)

Täter: „Eine blöde Dummheit“

Der Angeklagte zeigte sich vor dem Schöffensenat umfassend geständig, beschönigte aber die ihm zur Last gelegten Verbrechen: „Das hat sich so ergeben. Das mit der Tochter war ein großer Fehler. Ich weiß nicht, was mich geritten hat.“ Er habe das Mädchen aufklären bzw. ihr Tipps für ihr künftiges Sexualleben geben wollen, behauptete er: „Mir ist es nicht um Sex gegangen.“ Das Ganze sei „eine blöde Dummheit“ gewesen: „Als sie gesagt hat, es tut weh, hab‘ ich natürlich aufgehört.“