Heuer erstmals Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe

In Zusammenarbeit mit dem Frauenservice der Stadt Wien präsentierten die Organisatoren im Vorfeld der Großveranstaltung eine „Awareness-Kampagne“, mit der man der sexuellen Belästigung entgegenwirken will. Rund 650 Securitys und Mitarbeiter des Festes werden für das Thema sensibilisiert und am Festival klar als Ansprechpartner erkennbar sein, berichteten die Veranstalter am Donnerstag.