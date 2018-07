Zahn von Riesenhai in Heurigenlokal entdeckt

Dekorativ, doch wenig beachtet - so lagen jahrelang „schöne“ Steine auf der Theke des sogenannten Tiger-Wurth-Heurigen in Perchtoldsdorf. Doch jetzt konnte Robert Krickl deren Geheimnis lüften. Der Wissenschaftler aus dem benachbarten Brunn am Gebirge wurde auf die Fundstücke, die vor Jahren bei Bauarbeiten an dem Lokal entdeckt worden waren, aufmerksam, als er nach einem Ausflug gemütlich ein Achterl genoss. Winzer Leopold Wurth hatte sie als passionierter Mineraliensammler aufbewahrt.