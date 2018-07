Große Hommage an den legendären Hansi Lang

Mit dem Slow Club, diesem gefeierten Musikprojekt mit Thomas Rabitsch und Wolfgang Schlögl, gelang Hansi Lang ein spätes Comeback. Anlässlich seines zehnten Todestags heißt es nun “Welcome back to Lunz: The Slow Club - Epilog (in memoriam Hansi Lang)„. Am 4. August erinnern bei diesem kleinen feinen Festival heimische Künstler wie Birgit Denk, Tini Kainrath, Johannes Krisch, Roman Gregory u. v. m. nicht nur an die Slow-Club-Zeit sondern auch an Langs Hymnen wie “Montevideo“. “Für uns alle ist das eine echte Herzensangelegenheit", so Rabitsch. (www.more-ohr-less.com)