Macron reuig: „Ich bin es, der ihm vertraut hat“

Umfragewerte im Sinkflug: 80 Prozent der Franzosen „schockiert“

Dass sich Macron bisher nicht öffentlich zu dem Fall geäußert hat, scheint sich auf seine Umfragewerte auszuwirken: In einer am Dienstag veröffentlichten Ipsos-Umfrage äußerten 60 Prozent der Befragten eine negative Meinung. In einer Umfrage des Instituts Elabe zeigten sich 80 Prozent „schockiert“ über den Skandal, 75 Prozent forderten eine Erklärung Macrons.