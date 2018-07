Mitarbeiter prügelt und Macron schweigt

In der Affäre um Prügelattacken eines Mitarbeiters des französischen Präsidenten auf Demonstranten steigt der Druck auf Emmanuel Macron. Oppositionsparteien forderten am Samstag die Aufklärung der Vorfälle. Während Innenminister Gerard Collomb am Montagmorgen im Parlament zu der Angelegenheit angehört werden soll, schweigt der Präsident weiterhin. Am Samstag wurde auch bekannt, dass neben dem beschuldigten Sicherheitsmitarbeiter auch drei Polizisten in Haft sitzen.