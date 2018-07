Trump: „Euer Lieblingspräsident ist unschuldig“

Aktueller Anwalt sieht „entlastendes Beweismaterial“

Trumps Team hatte vor der Wahl erklärt, nichts von Zahlungen an McDougal zu wissen. Ein Gesprächsmitschnitt könnte diese Darstellung arg in Zweifel bringen. Sein jetziger Anwalt Rudolph Giuliani bestätigte der „New York Times“, dass Trump mit Cohen über eine Zahlung an das „Playmate des Jahres“ 1998 gesprochen hatte. Die Aufnahme sei jedoch nicht belastend, sondern belege eine „sehr professionelle Unterhaltung zwischen einem Mandanten und einem Anwalt“, die „kraftvolles entlastendes Beweismaterial“ darstelle.