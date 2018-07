Mutter: „Ich bete, dass meine Jenni noch lebt“

Falsche Hinweise - und vergebliche Hoffnung

Immer wieder startet die Polizei Suchaktionen - in Wäldern, in Seen. Außerdem wird mittlerweile international nach der vermissten Österreicherin gefahndet. Hunderte Male ist ihre Familie Wege abgegangen, die Jenni kannte: „Wir recherchierten, teilweise wochenlang, auf Plätzen, an denen sie angeblich gesehen wurde. Doch alle Tipps stellten sich als falsch heraus.“ Vor Kurzem behauptete eine Steirerin, ein Kapfenberger hätte sie entführt und halte sie in seinem Haus gefangen. Genau an Jennifers 22. Geburtstag, am 7. Juni, fand eine Nachschau bei dem „Verdächtigen“ statt: „Mein geschiedener Mann, meine zwei älteren Töchter und ich“, erzählt Brigitta S., „saßen zusammen und beteten, dass Jenni endlich gefunden wird.“ Am Abend die Meldung der Beamten: Der „Beschuldigte“ sei der Ex-Freund der Anzeigerin, sie habe sich bloß an ihm rächen wollen.