„Das Interview verfolgt mich bis heute“

Freibier und Bratwürste für Otto-Fans

Otto weiß auch wie man ordentlich Party macht. Am Samstag postete der noch-69-Jährige auf seiner Facebook-Seite, dass er sich „grad spontan was überlegt“ habe. Wer in seiner Heimatstadt Emden ist und in seinen Geburtstag „reinfeiern“ möchte, ist daher ab 23 Uhr auf den dortigen Rathausplatz eingeladen.