Otto Waalkes: Der Kult-Ostfriese wird 70!

Der Friesenjung hat noch viel vor

Aber der Friesenjung, der von Emden in die Showwelt zog und zum Alleinunterhalter der Nation wurde, hat auch mit 70 noch mehr vor: Ordentlich krachen lassen möchte er es Anfang August beim Heavy-Metal-Festival in Wacken. Erstmals ist er dabei und will zeigen, dass seine Gitarre mehr kann als nur „Drunt im Tal, da sitzt das kleine Ottili“. Mit dem Hubschrauber sei er mal über den Wacken-Acker geflogen und habe das Headbanging-Meer „aus Zigtausend Hardrockschädeln in Bewegung gesehen“. Die will auch er zum Wogen bringen: „Die Mondscheinsonate werde ich nicht bratschen.“ Dass er mit so einem Publikum umgehen kann, hat er jüngst auch beim Nova Rock im Burgenland bewiesen - übrigens schon zum zweiten Mal.