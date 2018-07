Jokerzahl ungültig: So kam es zur Lotto-Panne!

Bei der Ziehung für 6 aus 45 und LottoPlus verlief noch alles normal. Dann kündigte Moderator Thomas May die Joker-Ziehung an, die auch ohne Probleme startete. Die ersten fünf Zahlen wurden wie üblich ermittelt, doch bei der letzten Zahl passierte es: Die Kugel rutschte aus der Ziehungsvorrichtung zurück in die Maschine. Zwar wurde die Ziffer 2 als letzte Jokerzahl angezeigt, doch kurz danach ertönte ein Alarmsignal und die Sendung wurde unterbrochen.