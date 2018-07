Sozialbetrug in Millionenhöhe: Vier Jahre Haft

Am Landesgericht Linz sind am Dienstag die ehemalige Obfrau eines Sozialvereins und ihr Lebensgefährte wegen eines millionenschweren Förder- und Sozialbetrugsfalls zu vier Jahren unbedingter bzw. neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die 40-Jährige soll mit manipulierten Abrechnungen 766.000 Euro zu viel an Förderung kassiert und zwei Vereine um 1,65 Millionen Euro gebracht haben.