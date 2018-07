Cissy Houston enterbt Sohn wegen Sex-Vorwürfen

Gary machte diese Schock-Enthüllungen in einer neuen Dokumentation, in der die engsten Freunde und Familienmitglieder von Whitney spekulieren, warum die Sängerin später drogenabhängig wurde. Ein Familieninsider: „Cissy hat ihn daraufhin angerufen und gesagt: ‚Du bist aus meinem Testament gestrichen‘. Dann hat sie aufgelegt. Sie glaubt ihrem Sohn kein Wort, weil er nie zuvor so etwas angedeutet hat. Sie ist überzeugt, er will nur Werbung für die Doku machen.“