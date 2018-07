Mit Stapler Nachbarn unter Traktor hervorgeholt!

Vor seiner Garage wollte ein Mann in Steinerkirchen einen alten Traktor reparieren - da geschah das Unglück, das Fahrzeug sank ab und klemmte ihn darunter ein! Rotes Kreuz, Rettung und Feuerwehr waren im Anmarsch - doch der Nachbar war schneller, hob den Traktor mit seinem Stapler an und konnte das Opfer so befreien. Es kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.