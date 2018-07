Rezept der Woche: Huhn im Reindl

Zubereitung: Das Huhn vierteln, mit Salz und Paprika würzen. Zwiebel und Knoblauch fein schneiden. Geschälte Erdäpfel ganz lassen. Das Gemüse in größere Stücke schneiden, Perlzwiebeln und kleine Champignons ganz lassen. Speck stiftelig schneiden. Petersilie grob hacken. Hühnerteile in etwas Öl auf allen Seiten goldbraun anbraten, in ein backofenfestes Reindl legen. Im Bratenrückstand Zwiebel und Knoblauch anrösten, mit Mehl stäuben, Paradeispüree zugeben, kurz mitrösten, mit Rotwein ablöschen, Suppe zugießen und alles kurz verkochen lassen. Speck in wenig Öl anlaufen lassen, das Gemüse darin schwenken und mit Salz und grünen Pfefferkörnern würzen. Mit Petersilie und Estragonblättern bestreuen, durchmischen und mit den Erdäpfeln zu den Hühnerteilen geben. Die inzwischen durchgekochte Sauce darüber geben, zudecken und im vorgeheizten Rohr bei ca. 250 Grad 50 Minuten unter öfterem Begießen dünsten.