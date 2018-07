KH Nord: Auch neuer Zeitplan kommt unter die Lupe!

Beim Wiener KH Nord jagt ein Skandal den nächsten. War, wie berichtet, erst am Wochenende die mehr als eine halbe Million Euro teure Brunnen-Affäre aufgeflogen, hat die Rechercheplattform „Addendum“ am Montag eine neue Webseite präsentiert. Das Ziel: Mit der Frage „Ist das KH Nord schon fertig?“ soll dem Krankenanstaltenverbund (KAV) ab sofort genau auf die Finger geschaut werden, ob der aktuelle Zeitplan bis zur Inbetriebnahme des neuen Krankenhauses im Norden Wiens, das eigentlich schon seit Jahren in Betrieb sein sollte, tatsächlich halten wird.