Deutsche Stiftung erfindet 100.000 tote Rehkitze

Medien berichteten von einem Blutbad auf deutschen Wiesen. 100.000 Rehkitze sollen jedes Jahr unter die Messer von Mähwerken geraten und sterben. Die Zahl wurde von Unternehmen, Verbänden und auch von Ministerien aufgegriffen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will in Anbetracht der hohen Anzahl an vierbeinigen Todesopfern 2,45 Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Massensterben einzudämmen.