Alkolenker (22) überführte sich mit Unfall selbst

1,7 Promille hatte ein 22-jähriger Autofahrer aus Gunskirchen intus, der in Wels in Oberösterreich um kurz nach vier Uhr früh am Heimweg war. Und er wäre auch damit durchgekommen, hätte er nicht einen geparkten Wagen gerammt und sich überschlagen. Jetzt ist sein Auto Schrott und der Führerschein weg.