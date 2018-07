Kroatien-Star Rakitic: „Lag mit Fieber im Bett“

Nun wartet Frankreich

Am Sonntag (17 Uhr live im sportkrone.at-Ticker) wartet im Luschniki-Stadion Frankreich im Finale. 20 Jahre nach Platz drei in Frankreich 1998 greifen die Kroaten erstmals nach dem WM-Pokal. 360 Minuten absolvierten sie in Achtel-, Viertel- und nun Halbfinale. An Spielminuten gemessen ein Match mehr als Gegner Frankreich.