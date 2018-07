Falscher Polizist: Klagenfurter verlangte Papiere

Offenbar grundlos hielt ein Lenker Dienstagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt seinen Wagen an und blieb stehen, weshalb eine nachfolgende Autolenkerin hupte. Dieses Verhalten der 56-Jährigen passte dem Beifahrer im anhaltenden Wagen nicht: Er stieg aus, ging zur Frau, gab sich als Polizist in Zivil aus - ohne einen Ausweis zu zeigen - und wollte die Fahrzeugpapiere kontrollieren.