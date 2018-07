Jeder dritte Lenker greift am Steuer zum Handy

Die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten wegen der Handy-Ablenkung vollbremsen musste. Ein Fünftel der Lenker verriss dabei ihr Fahrzeug, um rasch die Spur zu wechseln. 29 Prozent gaben zudem an, jemandem durch Ablenkung zu dicht aufgefahren zu sein.