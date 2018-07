Versuchte Kindesentführung in Wien-Donaustadt!

Schock für die Eltern eines kleinen Buben am Montagnachmittag in Wien-Donaustadt: Ein Unbekannter sprach das Kind in der Nähe eines Kindergartens an, erzählte ihm, dass sich seine Eltern im Spital befänden und es mit ihm kommen soll. Die Mutter des Sechsjährigen befand sich jedoch glücklicherweise nur rund 50 Meter entfernt, kam hinzu und schlug so den Täter in die Flucht.