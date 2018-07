Auto zwischen Bahngleisen und Schranken „gefangen“

Der Lenker war mit seinem Fahrzeug im Stau mitten am Bahnübergang gestanden, als die Schranken plötzlich geschlossen wurden. Der Völkermarkter konnte nicht mehr rechtzeitig ausfahren. In der Not parkte er sein Auto neben den Gleisen - kurze Zeit später fuhr ein Güterzug vorbei, wie eine private Videoaufnahme zeigt (oben).